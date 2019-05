0:6 in Alzenau: KSV Baunatal trat desolat auf

Nach dem Jubel über das Erreichen der 1. DFB-Pokalhauptrunde setzte es für den KSV Baunatal in der Fußball-Hessenliga bei Bayern Alzenau eine bittere Pleite.

Anstatt dem Nachbarn KSV Hessen Kassel, der mit den Unterfranken um Rang zwei konkurriert, die erhoffte Schützenhilfe zu leisten, unterlagen die Gäste 0:6 (0:3). Bereits am Samstag (15 Uhr, Parkstadion) steht für die VW-Städter das Heimspiel gegen den Hünfelder SV an.

In Alzenau ließ der KSV Leidenschaft und spielerischen Esprit vermissen und konnte froh sein, dass die Gastgeber nach 70 Minuten den Spielbetrieb nahezu einstellten. Leidtragender war in erster Linie Schlussmann Pascal Bielert, der von seinen Mitspielern mehrfach allein gelassen wurde und im zweiten Abschnitt eine mögliche zweistellige Niederlage verhinderte. Dennoch avancierte Bielert ein stückweit zur tragischen Figur, da er bei drei Gegentoren unglücklich aussah. „Ihm allein die Schuld zu geben wäre falsch. Das war von uns ein desolater Auftritt, mit dem wir nicht zufrieden sein können“, sprach KSV-Trainer Tobias Nebe Klartext.

Ähnlich sah es der Sportliche Leiter Ralf Rößler. „Sieben oder acht Spieler hatten einen rabenschwarzen Tag“, betonte er. „Dazu fehlten zu viele Leistungsträger, und der erstmals wieder eingesetzte Malte Grashoff ist noch nicht so weit. Was aber alles keine Entschuldigung sein kann.“ In sozialen Medien geäußerte Vorwürfe, das Team habe dem KSV Hessen die Schützenhilfe verweigert, weist Rößler zurück: „Das ist absoluter Quatsch. Wir wollten dort unbedingt gewinnen.“

Früh lagen die Baunataler durch Alzenaus Torjäger Hedon Selishta (8.) und Rico Kaiser 0:2 zurück. Manuel Konate baute die Führung aus (34.). Nach dem Wechsel machten Selishta (52./ 69.) und Kaiser (56.) das Debakel für die Gäste mit drei weiteren Treffern perfekt.

Von den Baunatalern, die spätestens nach dem 0:4 die Partie wie eine Trainingseinheit angingen, war bis dahin kein gefährlicher Schuss aufs Tor abgegeben worden. Zumindest in der Schlussphase deutete der eingewechselte Nico Möller mit zwei Aluminiumtreffern innerhalb weniger Sekunden an, dass der KSV auch anders kann.

„Das ist sehr bitter, weil es mir nicht egal ist, ob wir Sechster oder nur Zehnter oder Elfter werden. Wir müssen uns jetzt ganz schnell zusammenraufen und die letzten Spiele seriös angehen“, war Nebe bemüht, nach vorn zu schauen. Gelegenheit zur Rehabilitierung besteht schon morgen gegen den abstiegsbedrohten Hünfelder SV. „Wir können das Geschehene nicht rückgängig machen. Aber die Mannschaft muss sich jetzt berappeln und eine Reaktion zeigen. Sonst gerät unser Saisonziel Platz fünf oder sechs außer Sicht“, sagt Rößler.

Alzenau: Takidis - Kaiser, Milosevic, Auer, Calabrese (46. Simon) - Alessandro (54. Bouthakrit), Ljubicic, Wilke, Köhler, Konate - Selishta (70. Kalata)

Baunatal: Bielert - Sari, Künzel, Wolf, Springer - Borgardt, Grashoff (62. Ludwig) - Pforr, Schäfer (62. Möller), Üstün (90. Geib) - Sattorov

Tore: 1:0, 4:0, 6:0 Selishta (8./ 52.), 2:0, 5:0 Kaiser (12./ 56.), 3:0 Konate (34.)) SR: Berger (Wehretal) - Zuschauer: 400

Von Achim Dürr und Wolfgang Bauscher