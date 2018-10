KSV Baunatal belohnt sich beim 1:1 gegen Eddersheim nicht

Bis zur 80. Minute liegt der KSV Baunatal im Heimspiel gegen den FC Eddersheim 0:1 zurück. Dann trifft Rolf Sattorov zum 1:1-Endstand.

Freude über den Punkt kommt beim Fußball-Hessenligisten aber nicht auf. Zu groß ist der Ärger über zwei verschenkte Zähler. Und das zurecht, wie das Fazit von Gästetrainer Rouven Leopold zeigt: „Es war für uns ein gefühlter Sieg. Wir müssen morgen alle in die Kirche gehen und uns beim lieben Gott für den Punkt bedanken.“

Für die Baunataler ist die Partie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Besonders für Sattorov. Er legt in der ersten Halbzeit zweimal stark auf. Aber erst trifft Manuel Pforr aus vier Metern das leere Tor nicht (26. Minute).

Drei Minuten später steht Nico Schrader im Strafraum völlig frei, aber er schießt Verteidiger Felix Rottenau an. „Normalerweise nutzen meine Kollegen diese Chancen, aber es gibt halt so Tage“, sagt Sattorov und fügt hinzu: „Bei unseren Chancen müssen wir zur Pause eigentlich 3:0 führen.“

Auch ein 3:1 wäre in Ordnung gewesen, denn in der Anfangsphase ist es ein offener Schlagabtausch zweier Teams, die vor Selbstbewusstsein nur so strotzen. Der KSV ist seit zehn Partien ungeschlagen. Die Gäste besiegten drei Tage zuvor den Spitzenreiter Gießen. So gibt es in den ersten Minuten einige Chancen und zwei Pfostentreffer zu sehen. Für Baunatal trifft Schrader aus spitzem Winkel das Aluminium (8.). Für die Gäste köpft Alexander Kleefeldt den Ball an den Pfosten (12.).

Ab der zwölften Minute haben die Baunataler die Partie aber im Griff. Sie kombinieren sehenswert gegen den starken Aufsteiger und haben neben den hochkarätigen Chancen von Pforr und Schrader noch weitere Möglichkeiten. Aber zur Pause steht es nur 0:0. „Wir spielen eine sehr gute erste Halbzeit, aber da müssen wir die Tore auch machen“, sagt KSV-Trainer Tobias Nebe. „Ich bin ja auch froh, dass wir uns immer so viele Chancen erspielen. Aber wenn wir sie nicht nutzen, ist das zermürbend.“

Nach der Pause verliert der KSV zunächst seinen Schwung. „Wir waren zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht so griffig wie in der ersten Hälfte. Daher hat mich das Gegentor nicht überrascht“, sagt Nebe. In der 52. Minute passt Rottenau in den Strafraum zu Turgay Akbulut. Und der zeigt, warum er mit 15 Treffern der beste Hessenliga-Torjäger ist. Eiskalt trifft er zum 1:0 für die Gäste.

Und dann wird die Gefühlswelt von Sattorov erneut auf die Probe gestellt. Nach einem tollen Pass von Thomas Müller hält der Eddersheimer Rottenau im Strafraum seinen Gegenspieler Sattorov fest. Elfmeter. Der Gefoulte tritt selbst an. Aber Torhüter Pero Miletic hält (64.). „Ich habe zuletzt einige Elfmeter verwandelt, irgendwann musste ich einmal verschießen“, sagt Sattorov. „Aber ich habe den Kopf nicht hängen gelassen und zumindest noch ein bisschen was gerettet.“

Das gilt für die gesamte Mannschaft. Andere Teams zerbrechen an so einem weiteren Nackenschlag, dem KSV gibt das noch einen zusätzlichen Ansporn. Die Hausherren finden zurück zu ihrer Linie. Und sie haben sich den schönsten Spielzug noch aufgehoben. Maximilian Blahout flankt von der rechten Seite. Müller gewinnt am langen Pfosten das Kopfballduell und legt quer. Sattorov trifft per Volleyschuss aus kurzer Distanz (80.).

Jetzt drückt der KSV noch einmal. Und hat noch Chancen auf den Siegtreffer. Aber die Kopfbälle von Felix Schäfer und Sattorov gehen knapp über das Tor. So bleibt es beim 1:1.