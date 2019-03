KSV Baunatal feiert 3:0-Arbeitssieg gegen Neu-Isenburg

Der KSV Baunatal hat in der Fußball-Hessenliga am Samstagnachmittag einen Arbeitssieg gegen Neu-Isenburg eingefahren.

Im Heimspiel gegen Schlusslicht Spvgg. Neu-Isenburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe mit 3:0 (1:0) durch.

„Es war lange Zeit ein sehr enges Spiel“, sagte Nebe nach Abpfiff. Die Baunataler hatten die Partie in der ersten Hälfte zwar im Griff, aber zunächst fehlte im letzten Angriffsdrittel die Genauigkeit. Perfekt war allerdings der Spielzug zum 1:0. Nico Möller setzt Patrick Krengel auf dem Flügel ein. Seine Flanke verwertet Thomas Müller per Kopf zur Führung (36.). Diese war verdient, keine Frage. Nur kurz darauf verpasste Manuel Pforr bei seinem Lattentreffer das 2:0 (41.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Gastgeber allerdings Glück, dass Neu-Isenburgs Dario Stange im KSV-Strafraum den Ball nicht richtig traf. So führten die Nordhessen zur Pause 1:0.

Nach dem Seitenwechsel ließ Baunatal zunächst etwas nach. Die Gäste wurden stärker. Aber genau zum richtigen Zeitpunkt erhöhte Müller nach starker Vorarbeit von Manuel Pforr auf 2:0 (64.). Das war die Vorentscheidung, denn den Hausherren gab der zweite Treffer die nötige Sicherheit. In der Schlussphase vergab der KSV Baunatal noch einige Chancen, bis Pforr (89.) nach einem Doppelpass mit Müller für den 3:0-Endstand sorgte.

