KSV Baunatal empfängt starken Aufsteiger Eddersheim

Baunatal. Der KSV Baunatal bleibt in der Fußball-Hessenliga in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe gewann beim FC Ederbergland 4:2 (0:0) und steht weiter auf dem dritten Platz. Diesen Rang wollen die Baunataler auch beim Heimspiel am Samstag (15 Uhr, Parkstadion) gegen den FC Eddersheim verteidigen.

Der Rückblick

Bei der Partie am Mittwoch in Battenberg hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit die besseren Chancen. „Mir war klar, dass die Partie lange ein Geduldsspiel für uns werden würde. In der ersten Halbzeit haben wir mehr Chancen zugelassen, als nötig“, sagte KSV-Coach Nebe.

50 Sekunden nach Beginn des zweiten Durchgangs brachte der Ex-Vellmarer Robin Wissemann die Gastgeber mit 1:0 in Front. „Gefallen hat mir die Reaktion meiner Mannschaft nach dem 0:1. Sofort wachte das gesamte Team auf und wir haben uns kollektiv gesteigert“, sagte Nebe.

Nur vier Minuten später gelang Baunatal der Ausgleich. Daniel Borgardt traf per Kopf nach einem Eckball von Üstün. Und spätestens mit Thomas Müllers Tor zum 2:1 (54.) trat Baunatal dann so konzentriert wie ein Spitzenteam auf. Konzentrierter jedenfalls als der FCE bei seinen wenigen Kontergelegenheiten.

Neun Minuten vor Schluss brachte ein kraftvolles Solo durch Rolf Sattorov das 3:1. Und spätestens mit Sattorovs zweitem Streich zum 4:1 per Foulelfmeter (88.) war die Messe endgültig gelesen. Daniel Gora verkürzte nur noch auf 2:4 (90.).

Der Ausblick

Mit Eddersheim wartet am Samstag ein harter Brocken auf den KSV. Der ambitionierte Aufsteiger sorgte am Mittwoch für ein Ausrufezeichen. Mit dem 1:0-Erfolg gegen den FC Gießen fügte er dem souveränen Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zu. Beim 3:1-Erfolg in Lohfelden am vergangenen Sonntag beobachtete KSV-Trainer Nebe den FCE: „Sie haben mich komplett überzeugt. Nach vorn hat Eddersheim eine Riesenqualität und hinten stehen sie kompakt.“ Daher kam der Erfolg über Gießen für Nebe nicht überraschend.

Dem KSV fehlt im Heimspiel Patrick Krengel, der sich bei der Partie bei Ederbergland den Mittelhandknochen brach. Dafür hofft Nebe auf die Rückkehr von Jonas Springer, der zuletzt aufgrund muskulärer Probleme fehlte. Wieder fit ist Manuel Pforr.

Von Rainer Maaß und Manuel Kopp