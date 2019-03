Keine Konstanz: Kurze Amtszeiten bei Fußball-Abteilungsleitern des KSV Baunatal 

Tobias Nebe ist seit 2010 Trainer des KSV Baunatal. Diese Beständigkeit ist auf dem Posten des Abteilungsleiters allerdings nicht zu beobachten.

Zuletzt trat Joachim Herwig von diesem Posten zurück. Seit Mai 2018 hatte er ihn inne, so wie bereits kurzfristig 2012. Vor Herwig wirkten, um nur einige zu nennen, Sascha Schneider, Holger Bindschus, Rainer Strelitz, Ferhat Kablan mit mehr oder minder kurzer Amtszeit.

Ist die Tätigkeit als Fußball-Abteilungsleiter des KSV Baunatal also besonders schwer, heikel oder kräftezehrend? „Nein, das ist nicht der Fall. Es hätte auch sein können, dass einer die Arbeit zehn Jahre lang macht“, sagt Bernd Bilsing, der es wissen muss.

Seit 2010 ist er, anfänglich als Trainer, für den KSV Baunatal engagiert. Schon im Jahr darauf übernahm er auch administrative Aufgaben. Meist war er Stellvertretender Abteilungsleiter und mehrmals – immer wenn, so wie auch jetzt, der Vorsitzende zurückgetreten war – kommissarischer Abteilungsleiter. Zudem war Bilsing Stellvertretender Sportlicher Leiter, leitet die Pressekonferenzen nach den Spielen der Hessenligamannschaft und sprang als Stadionsprecher ein.

Hohe Fluktuation im Amt

Für die hohe Fluktuation im Amt sieht Bilsing verschiedene Ursachen. „Einige waren schlicht zeitlich überfordert, andere haben sich beruflich verändert oder waren für die Tätigkeit nicht geeignet“, sagt er und erläutert: „Einen Hessenligisten mit ambitionierter Nachwuchsarbeit und vielen Mannschaften zu führen, ist kein Kindergeburtstag. Die Tragweite der Aufgabe mit hohem Aufwand und viel Stress haben viele unterschätzt.“

Probleme mit dem Gesamtverein gebe es nicht, auch wenn die Fußball-Abteilung immer in Abstimmung mit diesem geführt werden muss. Und auch das Wirken von Willi Nebe, früher Sportlicher Leiter und derzeit ohne offizielle Funktion, sieht Bilsing keineswegs als erschwerend für die Abteilungsleitung an.

Jahreshauptversammlung am 11. April

„Er ist die Konstante im Verein und für Viele der Ansprechpartner. Er hat einen hohen Anspruch und sagt bei Nichtgenügen seine Meinung“, sagt Bilsing. Vermutlich wird Nebe künftig wieder eine mannschaftsbezogene Funktion im sportlichen Bereich übernehmen.

Nicht nur dazu werden bei der Jahreshauptversammlung am 11. April die Weichen gestellt. Dort steht auch die Wahl der Abteilungsleitung an. Bilsing kandidiert, obwohl auch er beruflich stark eingebunden ist. „Für mich geht das nur, wenn wir uns neu und breiter aufstellen und Funktionen sowie Aufgaben neu organisieren“, sagt Bilsing. Zumindest weiß er nach neun Jahren im Verein, was auf ihn zukommt. Und amtiert womöglich dann die erwähnten zehn Jahre lang.