KSV Baunatal liegt in der Hessenliga auf Kurs Saisonziel

Baunatal. Nach dem starken Saisonstart wäre für den KSV Baunatal beim Gang in die Winterpause ein besserer Tabellenplatz als Rang sechs möglich gewesen. Aber gemessen am Saisonziel – einstelliger Tabellenplatz – liegt der Fußball-Hessenligist auf Kurs. Fünf Dinge, die in der Bilanz der Baunataler auffallen.

1. Der starke Start: „Irgendwie ist das unser Ding“, sagte Mittelfeldspieler Felix Schäfer vor kurzem und meinte damit den starken Baunataler Start. Das stimmt. Schon in der vergangenen Saison legte der KSV fünf Siege am Stück zum Auftakt hin. Diesmal unterlag das Team von Trainer Tobias Nebe zwar am ersten Spieltag zuhause der SG Barockstadt, blieb dann aber zehn Ligapartien hintereinander ungeschlagen und hatte sich zwischenzeitlich den dritten Rang gesichert.

2. Die Höhepunkte: In den großen Spielen waren die Baunataler voll da. Erster Höhepunkt war das Derby zuhause gegen den KSV Hessen Kassel. Vor der tollen Kulisse von 4500 Zuschauern im Parkstadion gewannen die Baunataler nach starker Leistung 2:1. Manuel Pforr traf doppelt, Torwart Pascal Bielert hielt in der Schlussphase einen Strafstoß.

Und dann waren da noch die großen Hessenpokalabende. Mit 2:1 warfen die Nordhessen den Regionalligisten und Titelverteidiger TSV Steinbach aus dem Wettbewerb. Es folgte im Viertelfinale ein 2:1-Sieg gegen den SV RW Hadamar. Jetzt empfangen sie nach der Winterpause den FC Gießen im Halbfinale – und dürfen sogar von der Teilnahme am DFB-Pokal träumen.

3. Die Schwächephase: Mit vier Niederlagen hintereinander zwischen dem 6. Oktober und dem 3. November verspielten die Baunataler ihre gute Ausgangsposition. Auch der folgende 1:0-Erfolg in Bad Vilbel war nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Begründet sein dürfte das Nachlassen nicht zuletzt in verletzungsbedingten Ausfällen mehrerer Stammspieler. Zudem kassierten die Baunataler überflüssige Rote Karten, sodass mehrere wichtige Akteure wochenlang wegen Sperren fehlten.

4. Die Chancenverwertung :Es ist ein altes Thema in Baunatal – die Chancenverwertung. Es fällt auf, dass gerade in den wichtigen Partien gegen den KSV Hessen und Alzenau in der Liga sowie im Pokal gegen Steinbach und Hadamar die Baunataler sehr effektiv auftraten. Das war gerade in der Schwächephase anders – und verhinderte eine bessere Platzierung.

5. Das gute Gefühl: Ende gut, aber trotzdem nicht alles gut. Immerhin glückte dem KSV mit dem 2:1-Heimerfolg über die starken Alzenauer am Samstag ein positiver Jahresabschluss. Auf der dabei gezeigten Leistung lässt sich aufbauen. Zumal eine Baustelle als geschlossen gelten kann. Den Abgang von Mittelfeldspieler Malte Grashoff konnten die Baunataler lange nicht kompensieren. Nun schicken sich Felix Schäfer und Daniel Borgardt, der jahrelang nicht mehr auf der Sechs gespielt hatte, im Gespann an, die Lücke zu schließen.