KSV Baunatal setzt auf Kontinuität: Hessenligist empfängt Ederbergland

Gute Nachrichten vom KSV Baunatal. Vor dem Heimspiel gegen den FC Ederbergland (Samstag, 15 Uhr, Parkstadion) gab der Fußball-Hessenligist bekannt, dass die Planungen für die kommende Spielzeit bereits weit vorangeschritten sind.

17 Spieler des aktuellen Kaders haben ihre Verträge verlängert. Auch das Trainerteam um Tobias Nebe bleibt beim KSV.

Die Perspektive

Natürlich freut sich Nebe darüber, dass schon frühzeitig der Großteil seines Kaders verlängert hat. „Das ist super. Ich weiß, dass ich mich auf meine Spieler verlassen kann.“ Neu ist das nicht für den Trainer, denn schon in den vergangenen Jahren ist das Gerüst der Mannschaft zusammengeblieben. „Wir verfolgen beim KSV weiter eine Philosophie der Kontinuität“, sagt der Sportliche Leiter Ralf-Jürgen Rößler. Der Verein suche dennoch nach punktuellen Verstärkungen und führt derzeit „aussichtsreiche Gespräche“.

Der Gegner

„Wir haben uns gegen Ederbergland immer schwergetan“, weiß Nebe. Zwar gewann der KSV das Hinspiel 4:2, dennoch ist die Bilanz der vergangenen sechs Begegnungen ausgeglichen. Zweimal gewann Baunatal, zweimal Ederbergland, zwei Partien endeten unentschieden. Aber warum ist der FCE so unangenehm zu spielen? „Ederbergland tritt sehr diszipliniert auf, ist sehr kampfstark, macht die Räume eng und schaltet schnell um“, fasst Trainer Nebe zusammen.

Und für die Gäste geht es fast schon um alles. Schließlich steht der FCE auf einem Abstiegsplatz, neun Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Bei einer Niederlage in Baunatal ist der Abstieg kaum noch zu verhindern.

Die Motivation

Für den KSV stehen in den nächsten Wochen mit dem Rekordspiel beim KSV Hessen und dem Hessenpokalfinale vor heimischer Kulisse einige Höhepunkte an. Da ist es für Nebe eine große Herausforderung, sein Team vor einer Partie wie gegen Ederbergland zu motivieren. „Solche Spiele sind brutal unangenehm“, weiß der 37-Jährige. „Aber wenn wir gewinnen wollen, müssen wir in dieser Liga gegen jeden Gegner ans Limit gehen. Wenn ein paar Prozent fehlen, kann das schon entscheidend sein.“

Das Personal

Personell sieht es bei den Baunatalern gut aus. Lediglich Jonas Springer (Muskelfaserriss) fällt definitiv aus. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz des erkälteten Niklas Künzel.

Hintergrund

Der KSV Baunatal hat in den vergangenen Wochen nachdrücklich an seinen Personalplanungen gearbeitet. 17 Spieler des aktuellen Kaders haben ihre Verträge bereits verlängert. Für eine weitere Saison unterschrieben beim Fußball-Hessenligisten Manuel Pforr, Thomas Müller, Felix Schäfer, Niko Möller, Malte Grashoff, Maximilian Blahout, Daniel Borgardt, Patrick Krengel, Jonas Springer, Pascal Bielert, Rolf Sattorov und Torben Ludwig.

Für zwei weitere Jahre bleiben Niklas Künzel, Mario Wolf, Fatih Üstün, Florian Heussner und Niko Schrader, die nun Verträge bis Sommer 2021 besitzen. Laut Ralf-Jürgen Rößler, Sportlicher Leiter des KSV, steht der Klub mit weiteren Spielern des aktuellen Kaders in Verhandlungen. Mit Berke Durak und Benedikt Saul werden zwei Baunataler A-Jugendliche in den zukünftigen Hessenliga-Kader aufgenommen. Neben Coach Tobias Nebe bleiben auch Jens Helmerich und Rößler als Co-Trainer sowie Zoran Zeljko als Torwarttrainer.

