KSV Baunatal trennt sich mit 1:1 von Griesheim

Baunatal. Der KSV Baunatal hat in der Fußball-Hessenliga einen Heimsieg gegen Viktoria Griesheim verpasst. 1:1 endete das Duell am Samstagnachmittag im Parkstadion.

„Es war ein gerechtes Unentschieden“, lautete nach dem Abpfiff das Fazit von KSV-Trainer Tobias Nebe. Die Baunataler waren zwar das aktivere Team. Aber immer wieder wechselten sich die Phasen ab, in denen der KSV zielstrebig spielte, dann allerdings wieder viele Fehlpässe produzierte. Zudem hatten die Baunataler Glück, dass die Griesheimer beim Freistoß von Pedro Araujo da Silva (43. Minute) den Pfosten und beim Schuss von Ali Kazimi (64.) die Latte trafen. Allerdings hatte auch der KSV einmal Pech, als in der 37. Minute nach einem Eckball der Griesheimer Ali Kazimi erst beim Kopfball von Maximilian Blahout und dann beim Schuss von Felix Schäfer für seinen Torwart auf der Linie rettete.

KSV-Kapitän Mario Wolf war es, der in der zweiten Halbzeit die Baunataler mit 1:0 in Führung brachte (52.). Einen Eckball von Manuel Pforr köpfte er ins Tor. Allerdings gab die Führung den Gastgebern keine Sicherheit. In der Phase nach dem Tor spielten sie einige Fehlpässe. Einen davon nutzten die Griesheimer, um schnell umzuschalten, und durch Alexandru Paraschiv (60.) den 1:1-Endstand zu erzielen.