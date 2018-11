KSV Baunatal trifft schon wieder auf Hadamar

Baunatal. Immer wieder Hadamar. So lautet das Motto für das Auswärtsspiel des KSV Baunatal in der Fußball-Hessenliga am Samstag (15 Uhr). Zum dritten Mal innerhalb von drei Monaten trifft die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe in einem Pflichtspiel auf den SV Rot-Weiss.

Nach einem 2:2 im Hinspiel in der Liga sind die Erinnerungen an Hadamar dennoch gut. Das liegt am Aufeinandertreffen im Hessenpokal-Viertelfinale. Mit 2:1 gewannen die Baunataler Ende Oktober und zogen ins Halbfinale ein.

Felix Schäfer war in beiden Spielen dabei. Das ist nicht überraschend, schließlich stand er in allen 18 Liga-Partien auf dem Feld. „Das ist echt komisch. Das habe ich noch nie geschafft“, sagt Schäfer schmunzelnd. In den Jahren zuvor stoppten ihn immer wieder Verletzungen, von denen er diesmal verschont blieb. Mit seinen Leistungen in dieser Saison ist Schäfer zufrieden, die vergangenen drei Partien einmal ausgenommen. „Zuletzt lief es nicht so, wie ich mir das vorstelle. Davor war es sehr ordentlich“, sagt der 23-Jährige, der aus dem defensiven Mittelfeld das Spiel der Baunataler steuert.

In einem kleinen Tief befindet sich allerdings das gesamte Team. Nach dem überragenden Saisonstart holten die Nordhessen aus den vergangenen sechs Partien lediglich vier Zähler – immerhin punkteten sie in den letzten beiden Duellen. „Wir spielen in den letzten Wochen zu wenig Fußball. Aber wenn es nicht so gut läuft, dann traut sich auch jeder etwas weniger zu“, sagt Schäfer. So wie zuletzt beim 1:1 gegen Griesheim. Im Heimspiel wechselten sich starke Phasen mit Abschnitten der Verunsicherung ab. Ein Grund dafür ist die Personalsituation. Nach Verletzungen und Sperren mussten auch angeschlagene Spieler ran.

Der Lichtblick in den vergangenen Wochen war der Pokalsieg gegen Hadamar. Gut, dass es jetzt wieder gegen die Rot-Weissen geht. Allerdings sind die Gastgeber um ihr gefährliches Sturmduo Jann Bangert und Yves Böttler ein unangenehmer Gegner. „Auf dem Kunstrasenplatz, der nicht so gut ist, wird die Partie weniger durch das Spielerische, sondern eher über den Kampf und den Willen entschieden“, sagt Schäfer.