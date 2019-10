KSV Baunatal tritt auch in Walldorf auf Kunstrasen an

Fußball-Hessenligist am Sonntag im Einsatz

+ © Dieter Schachtschneider Auf Abstand gehalten: Baunatals Thomas Müller (links) setzt sich auf Kunstrasen gegen Fuldas Benjamin Fuß durch. Auch die Partie am Sonntag in Walldorf findet auf diesem Belag statt. © Dieter Schachtschneider

Baunatal – Das Wetter ist noch nicht so schlecht, dass die Fußballer auf die Kunstrasenplätze ausweichen müssten. Dennoch steht für den KSV Baunatal in der Hessenliga am Sonntag (15 Uhr) die zweite Partie in Folge auf diesem Belag an. Und dann geht es zu richtigen Experten auf diesem Gebiet. Schließlich richtet der Gastgeber Rot-Weiß Walldorf alle seine Hessenliga-Partien auf Kunstrasen aus.