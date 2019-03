KSV Baunatal und FSC Lohfelden empfangen Teams aus dem Tabellenkeller

Der KSV Baunatal und der FSC Lohfelden sind am Samstag (15 Uhr) vor heimischer Kulisse im Einsatz. Für beide Fußball-Hessenligisten ist ein Sieg Pflicht, schließlich treffen sie auf Teams aus dem Tabellenkeller.

In Baunatal ist die Stimmung nach dem Einzug in das Hessenpokalfinale und vor der Partie gegen das Schlusslicht Spvgg. Neu-Isenburg gut. Zumal seit Mittwochabend der SV Wehen Wiesbaden als Finalgegner feststeht, und damit die Chancen für den KSV auf die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison gestiegen sind. In Lohfelden kommt es am Samstag zu einem brisanten Duell im Abstiegskampf. Im Nordhessenstadion ist der FC Ederbergland zu Gast, der genauso wie die Hausherren gegen den Abstieg kämpft.

KSV Baunatal

Beim KSV Baunatal ist die mögliche Teilnahme am DFB-Pokal derzeit das große Thema. „Wir sprechen viel darüber und wünschen uns sehr, dass es klappt“, sagt Angreifer Thomas Müller. Seit Mittwoch sind die Baunataler Chancen gestiegen. Wehen Wiesbaden gewann das Hessenpokal-Halbfinale in Dreieich, und ist nun der Gegner des KSV im Endspiel. „Die Freude über den Wiesbadener Sieg war groß“, sagt Müller. „Aber noch ist es ja nicht entschieden.“ Wiesbaden muss die Saison in der 3. Liga auf einem der ersten vier Plätze abschließen, dann ist der KSV für den DFB-Pokal qualifiziert. Derzeit hat der SVW neun Punkte Vorsprung auf Rang fünf. Ansonsten benötigen die Nordhessen einen Sieg im Finale. Aber die Baunataler haben nicht nur den Pokal im Kopf. Schließlich steht in der Hessenliga das Heimspiel gegen Schlusslicht Neu-Isenburg an. „Wir tun uns in dieser Saison gerade gegen Mannschaften die unten stehen unnötig schwer“, sagt Müller und verweist auf die vorige Partie in Flieden. Dort unterlag der KSV trotz 2:0-Führung 2:3. Der Pokal sei aber keine Ablenkung. „Wir waren gegen Flieden gut eingestellt, und haben es auch gut gemacht, aber nur 45 Minuten lang“, sagt Müller. Nun wollen die Nordhessen gegen Neu-Isenburg über 90 Minuten konzentriert zu Werke gehen. Fehlen wird Jonas Springer (Muskelfaserriss). Rolf Sattorov und Nico Schrader kehren wohl zurück. Müller selbst trainierte in der Winterpause hart. Das zahlte sich in den ersten Partien aus. Der 27-Jährige erzielte seither zwei der drei Baunataler Hessenliga-Tore. Und will gegen Neu-Isenburg an die starken Leistungen anknüpfen.

FSC Lohfelden

Mitten in der heißen Phase der Saison steckt der FSC Lohfelden. „Wir treffen auf viele Gegner, die wie wir um den Klassenerhalt kämpfen“, betont Trainer Alfons Noja die Bedeutung des Duells mit Ederbergland. Zumal die Gäste als Vorletzter den Anschluss ein wenig verloren und bei einer Niederlage in noch größere Not gerieten. Noja, der bis auf den langzeitverletzten Christian Guthof alle Mann an Bord hat, beobachtete den Widersacher zuletzt bei dessen knapper Heimniederlage gegen Hünfeld und zog seine Schlüsse. „Ihre Stärke ist das Konterspiel. Im Mittelfeld und Angriff sind sie gut besetzt, hinten vielleicht etwas schlechter“, sagt der Trainer. Immerhin kassierte Ederbergland die meisten Gegentreffer der Liga (72). „Um wie beim 0:1 im Hinspiel nicht wieder zu verlieren, müssen wir den Kampf annehmen und bissig sein“, erklärt Noja. Erfreulich ist für den Trainer und den FSC, dass sich die zu dieser Saison gekommenen Talente immer besser einfügen. Julian Berninger-Bosshammer stand zuletzt dreimal in der Startelf und beweist sich auf der Sechserposition. Angreifer Tjarde Bandowski trumpft immer besser auf, was dessen Bruder Malte in der Abwehr bereits in der Hinrunde glückte. Und Maximilian Zunker überzeugt im Tor. Immer abwechselnd verlor und gewann der FSC in den vorigen Wochen. Zuletzt gab es einen Sieg. Folgt nun also wieder eine Niederlage? „Vor der Winterpause haben wir es einmal geschafft, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Das erste davon 4:1 gegen Ginsheim, ebenso wie zuletzt gegen Neu-Isenburg. Daran sollen sich die Jungs jetzt ein Beispiel nehmen“, sagt Noja.