KSV Baunatal will gegen SG Barockstadt das Gesetz der Serie brechen

Fußball-Hessenligist am Sonntag im Einsatz

+ © Dieter Schachtschneide r Abgezogen: Baunatals Kapitän Daniel Borgardt (links, hier gegen Steinbachs Sebastian Bott) empfängt mit seinem Team die SG Barockstadt. © Dieter Schachtschneide r

Kassel – Wer derzeit auf die Spiele des KSV Baunatal tippt, der hat leichtes Spiel. Seit acht Partien verläuft beim Fußball-Hessenligisten alles nach demselben Muster – Sieg und Niederlage wechseln sich ab. Das Gesetz der Serie wollen die Nordhessen am Sonntag (14 Uhr, Kunstrasenplatz am Parkstadion) brechen. Auf den 4:1-Erfolg in Griesheim soll nun gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ein Sieg folgen. Vor dem Spiel stehen drei Fragen im Fokus.