KSV Hessen erobert durch 3:0-Sieg in Griesheim den zweiten Platz

Grund zum Jubeln: Der KSV Hessen gewann auch in Griesheim.

Der KSV Hessen Kassel hat in der Fußball-Hessenliga den zweiten Platz erobert.

Durch den ungefährdeten 3:0-Erfolg bei Viktoria Griesheim zogen die Löwen am spielfreien FC Bayern Alzenau vorbei und stehen nun auf dem Relegationsplatz. Dabei machte Mahir Saglik machte den Unterschied. Vor 384 Zuschauern im Stadion am Hegelsberg - darunter etwa 100 Anhänger des KSV Hessen - stellte Saglik mit einem ganz frühen und einem ganz späten Tor die Weichen auf Sieg. Dazwischen lag eine Partie, in der die Gäste jederzeit Herr der Lage waren, ohne zu glänzen.

Die Zuschauer und etwa drei Dutzend Polizisten - auch wegen der Befürchtung, dass es zum Aufeinandertreffen von Löwen-Fans mit solchen des SV Darmstadt 98 kommen könnte - hatten kaum ihre Plätze eingenommen, da zappelte der Ball bereits im Netz der Griesheimer: Saglik schob den Ball aus etwa zwölf Metern in die Ecke, Viktoria-Schlussmann Felix Koob war machtlos - das 1:0 (5.). Nachdem Marco Dawid für Kassel die dicke Chance zum 2:0 ausgelassen hatte (12.), fanden die Gastgeber besser in die Partie.

Zwar blieb es aus Griesheimer Sicht bei gelegentlichen Vorstößen, da die Kasseler Spielgerät und Gegner über weite Strecken laufen und die Hausherren nur selten in Ballbesitz kommen ließen. Doch gerade nach 18 Minuten, als Griesheims Alexandru Paraschiv im Strafraum der Gäste zu Fall kam, die Pfeife von Schiedsrichter Timo Wlodarczak jedoch stumm blieb, wurde deutlich, dass der eine Treffer kein Ruhekissen war.

Weil Saglik nach 27 Minuten nur den Innenpfosten traf und der KSV Hessen ansonsten auch nur selten zwingend war, sollte es bis in die Schlussphase hinein zumindest ein wenig spannend bleiben. Zu echten Möglichkeiten kamen die Griesheimer zwar über das gesamte Spiel hinweg nicht; Antonio Bravo Sanchez verpasste es nach 60 Minuten auf perfekte Vorlage von Jan Mogge aber, vorzeitig den Sack zuzumachen. Auf der Gegenseite durfte allenfalls ein nicht richtig erwischter Kopfball von Nick Volk als Torannäherung durchgehen.

In der letzten halben Stunde schaltete Kassel endgültig in den Verwaltungsmodus, doch Griesheim fehlte die Kraft, den Gegner früher anzulaufen und unter Druck zu setzen. Bei einem der seltenen zielstrebigen Vorstöße der Gäste stand einmal mehr Angreifer Saglik richtig: Aus zentraler 14-Meter-Distanz schloss er ab, Griesheims Elmir Muhic fälschte den Ball noch unhaltbar für Keeper Koob ab - das 2:0 (86.). Der eingewechselte Sebastian Schmeer machte gegen defensiv solide und engagierte, letztlich aber limitierte Hausherren drei Minuten später mit dem 3:0 den Deckel drauf.

Von Jens Dörr

Griesheim: Koob - Bender (72. Dörr), Tatchouop, Mucic, Gecili - El Fahfouhy, Houdek, Volk, Paraschiv - Schuller, Kazimi

KSV Hessen: Hartmann - Najjer, Evljuskin, Häuser, Brandner (70. Milloshaj) - Dawid (87. Mitrou), Schwechel, Brill, Bravo Sanchez, Mogge (76. Schmeer) - Saglik

Tore: 0:1 Saglik (5.), 0:2 Saglik (86.), 0:3 Saglik (89.)

Schiedsrichter: Wlodarczak (ESV Weiterode) - Zuschauer: 384