KSV Hessen Kassel muss beim Tabellenzweiten Bayern Alzenau antreten

Kassel. Eine Niederlage im Spitzenspiel in Gießen, eine beim Derby in Baunatal – die letzten beiden Wochen sind nicht gut gelaufen für den KSV Hessen Kassel.

Kein Wunder also, dass es Redebedarf gab bei den Löwen – zumal am Samstag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten Bayern Alzenau gleich das nächste Topspiel wartet.

„Wir haben uns am Sonntag nach dem Baunatal-Spiel getroffen“, erzählt Tobias Cramer. Ein lockeres Training stand auf dem Programm, aber vor allem die Analyse. „Es gab einiges zu diskutieren“, berichtet der Trainer. Wichtiger aber: Schlüsse ziehen. An die Arbeit gehen.

Cramer sah die Löwen zuletzt vor allem mental nicht stark genug. Der lange Zeit zu emotionslose Auftritt in Baunatal unterstreicht das. Der KSV wurde im Derby erst in der Schlussphase richtig lebendig, als den Gastgebern die Puste ausging. Das immerhin konnten die Kasseler für sich verbuchen. Cramers Plan, den Gegner müde zu spielen, ging auf. Das Problem: Baunatal hatte bereits zwei Treffer erzielt. Cramer fordert deshalb mehr Geduld: „Ich bin gewiss kein Freund des permanenten Ballbesitz-Fußballs. Aber manchmal müssen wir einfach mehr Souveränität in unser Spiel bringen.“ Soll heißen: Ein sicherer Kurzpass ist oft die bessere Wahl als Risiko und die Gefahr des Ballverlustes. Beim 1:0 am Samstag hatte Nico Schrader nach einer solchen Situation prompt die KSV-Defensive überlaufen.

Zwei der Spieler, die für Ruhe sorgen können, drohen allerdings in Alzenau auszufallen. Frederic Brill wird mit muskulären Problemen wohl ebenso fehlen wie Sergej Evljuskin. Dafür ist Tim-Philipp Brandner wieder im Training und drängt ins Team. Nach seiner Einwechslung überzeugte am Samstag Janik Ziegler mit einem mutigen Auftritt auf der linken Seite – und könnte so als Beispiel dienen. „Wir sind von der Qualität dieser Jungs überzeugt“, sagt Cramer, „aber sie müssen es zeigen, wenn die Chance da ist.“ In Alzenau, einer gestandenen Mannschaft mit Stärken vor allem in der Offensive, wird diese Qualität gebraucht. Schließlich will der KSV weiter oben mitspielen.