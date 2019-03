Lohfelden holt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf

Fußball-Hessenligist FSC Lohfelden atmet auf. Gegen den direkten Konkurrenten Viktoria Griesheim feierte der FSC einen 3:0-Sieg im Abstiegskampf.

Durchatmen beim FSC Lohfelden: Dem Fußball-Hessenligisten gelang dank eines 3:0 (1:0)-Erfolgs gegen den SC Viktoria Griesheim der vorläufige Sprung aus der Abstiegszone. Mit Blick auf das anstehende Duell in Flieden eine wertvolle Portion Selbstvertrauen, die sich das Team von Trainer Alfons Noja nach dem verpatzten Start ins neue Jahr zurückholte.

Gegenüber der 0:1-Niederlage in Bad Vilbel veränderte Noja seine Startelf auf einer Position. Für Maurice Fiolka rückte Enis Salkovic in die Anfangsformation, der zusammen mit Mounir Boukhoutta zunächst die Doppelspitze bei den Gastgebern bildete. Nach eher passivem Beginn übernahmen die Lohfeldener nach einer Viertelstunde das Kommando. Das lag insbesondere daran, dass der FSC im Mittelfeld einen Großteil der Zweikämpfe gewann und mit Okan Gül einen auffällig engagierten Sechser in seinen Reihen hatte.

Jener Gül war es auch, der den ersten Warnschuss in Richtung Griesheimer Tor abgab (13.). Während sich Salkovic jetzt immer mehr fallen ließ, fungierte Boukhoutta als klassischer Mittelstürmer, der den Ball häufig geschickt abschirmte und seine Mitspieler in Szene setzte. So auch in der 34. Minute, als er für Konstantinos Drizis auflegte, der mit der bis dahin besten Möglichkeit aber am Gästetorwart scheiterte.

Lohfelden drückte jetzt auf die Führung, die mit freundlicher Unterstützung der Gäste auch fiel. Nach einem vermeintlichen Handspiel im Griesheimer Strafraum verwandelte Daniel Beyer den fälligen Strafstoß souverän (37.). Das 2:0 verpasste kurz vor der Pause Dominik Schneider, der nach einer einstudierten Eckballvariante nur die Latte traf.

Die Gäste erhöhten nach dem Seitenwechsel die Schlagzahl – ohne aber die gut organisierte Lohfeldener Defensive wirklich in Bedrängnis zu bringen. Trainer Noja hob nach der Partie die „mentale Stärke“ seines Teams hervor, das sich in dieser Phase nicht aus dem Konzept bringen ließ und in der Rückwärtsbewegung Fortschritte zeigte.

Der Knackpunkt des Spiels: das 2:0 durch den zum Stürmer umfunktionierten Innenverteidiger Mounir Boukhoutta. Der köpfte nach einer präzisen Flanke von Gül unbedrängt ein (68.). Letzte Zweifel am Lohfeldener Erfolg beseitigte Joker Tjarde Bandowski mit dem Treffer zum 3:0 nur wenige Minuten nach der seiner Einwechslung (75.).

Von Raphael Wieloch