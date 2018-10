Paukenschlag beim FSC Lohfelden: Willi Becker tritt als Vorsitzender zurück

Lohfelden. Willi Becker ist nicht mehr Vorsitzender des Fußball-Hessenligisten FSC Lohfelden. Das teilte der 66-Jährige am Dienstagabend überraschend in einer Presseerklärung mit.

Demzufolge hatte er nach eigener Aussage sein Amt schon vor zwei Wochen aus persönlichen Gründen niedergelegt. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich möchte künftig mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und meinen vierjährigen Enkel Lian als Betreuer der G-Junioren auf dessen Fußballweg begleiten“, nannte Becker seine Gründe.

Überrascht von Beckers Schritt wurde die Mannschaft des FSC, die am Mittwoch in Hünfeld antritt. Weder der verletzte Kapitän Roy Keßebohm noch dessen Vertreter Daniel Beyer waren informiert. „Es gab nur entsprechende Gerüchte. Schade, dass er geht. Das ist ein großer Verlust, weil er sich mit Herz und Seele für die Mannschaft und den Verein engagiert hat. Wir alle wussten bei ihm immer genau, woran wir waren. Was er versprochen hat, hat er eingehalten“, sagte Beyer. „Nichtsdestotrotz“, sagt Beyer, „geht es in einem Verein immer irgendwie weiter.“

Weniger emotional äußert sich Keßebohm zu Beckers Abgang. „Für den Verein ist das ein Verlust. Aber jeder ist ersetzbar. Für uns Spieler ist sein Rücktritt eher irrelevant. Wir sollten das nicht an uns heranlassen“, sagt der Außenverteidiger. Wichtiger sei, „dass wir nach drei verlorenen Hessenligaspielen in Hünfeld mal wieder gewinnen“.

Becker gehörte mehr als zehn Jahre lang dem Führungsgremium des FSC an. Nach der Abspaltung vom Hauptverein stand er seit fünf Jahren an der Spitze des Klubs.