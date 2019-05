Mit Fabian Glaßl bis zum  Rundenende auf der Ederbergländer Trainerbank

Allendorf - Es ist Spiel eins nach der kurzen Ära Miroslav Emejdi, das den FC Ederbergland in der Fußball-Hessenliga nach Ginsheim führt, wo die Partie am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen wird.

Beim Pokalsieg am Dienstag in Holzhausen wurde bekannt, dass Emejdi schon vor dem Saisonende beim FCE aufhört. „Für mich ändert sich mein beruflicher Aufgabenbereich bereits ab 1. Mai. Ich wäre nur noch sporadisch zu den restlichen Spielen oder zum Training gekommen. Deshalb habe ich dem Vorstand gesagt, dass dies so keinen Zweck hat“, erklärte Emejdi die Gründe.

Da der Klassenerhalt des FCE ohnehin nur noch theoretischer Natur ist, dürfte Emejdis Wunsch auf keinen großen Widerstand getroffen sein. Bis zum Rundenende übernimmt Co-Trainer Fabian Glaßl.

Der Bottendorfer genießt bei der Mannschaft hohes Ansehen. Glaßl macht mit Blick auf die restlichen Spiele auch klar, worum es in seinen Augen geht: „Acht verlorene Spiele am Stück sind genug. Wir wollen die restlichen drei Partien in Ginsheim, in Griesheim und gegen Hadamar nicht abschenken und haben den Anspruch, den Rest nicht zu verlieren.“

Glaßl weist aber auch darauf hin, dass die personelle Situation sehr angespannt ist. Damit meint er aber nicht nur die Langzeitverletzten Sascha von Drach, Dominik Geiss (beide in der Reha-Phase), Janis Wolff (mit leichtem Training begonnen), Wolfgang Klaus (Knöchelverletzung) und Pavel Ricka (Schulterverletzung). Zudem steht ebenfalls im Fokus, die zweite Mannschaft nicht aus der Gruppenliga absteigen zu lassen.

Gegenüber dem Pokalsieg bei der SG Oberes Edertal (Glaßl: „Bei dem 3:0 sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“) wird sicherlich Marco Kovacevic wieder in der Startelf stehen, womit sich die Abwehrkette mit ihm, Lukas Guntermann, Fabian Mohr und Jan Dreher beinahe von selbst aufstellt. Dass die Ginsheimer Defensive anfällig ist und die Offensive zu den stärkeren der Liga gehört, spiegelte auch schon die 2:4-Hinspiel-Niederlage aus FCE-Sicht wieder.