Nach Rücktritt von Willi Becker: Spannende Tage für den FSC Lohfelden 

Lohfelden. Der Rücktritt von Willi Becker als Vorsitzender von Hessenligist FSC Lohfelden wirft viele Frage auf und beschäftigt die heimische Fußballszene.

Die Gründe

Becker nannte private Gründe für seinen Schritt, möchte mehr Zeit für sich und die Familie haben. „Außerdem soll man gehen, wenn es am schönsten ist“, sagt er. Mehrere Todesfälle im Freundeskreis hätten ihn zudem nachdenklich gemacht und zum Kürzertreten bewegt. Mit dem in mehr als zehn Jahren an verantwortlicher Stelle Erreichten kann Becker gut leben: „Die Mannschaft steht gut da. Der FSC baut nicht mehr ausschließlich auf fertige Spieler. Gerade mit dem zu dieser Saison verpflichteten jungen Trainer Alfons Noja wurde der Weg, auf junge Talente aus der Region zu setzten, fortgeführt und der Kader verjüngt. Und auch die Jugendarbeit haben wir mit dem JFV Söhre auf feste Füße gestellt.“ Mit all dem habe sich das Image der Lohfeldener gewandelt: „Früher waren wir doch nur die Adresse für Spieler, die Kohle haben wollten.“

Die Höhepunkte

Als Höhepunkte seiner Zeit beim FSC bezeichnet Becker den auf Bitte des damaligen Vorsitzenden und Sponsors Heinz Fehr erfolgten Einstieg und den bald darauf geschafften Wiederaufstieg in die Hessenliga. „Inzwischen sind wir keine Fahrstuhlmannschaft mehr, sondern dort etabliert.“ Weniger behagt hatte ihm die „Abhängigkeit vom Hauptsponsor“. Eine weitere mögliche Ursache des Rücktritts könnte die Gerüchten zufolge nicht mehr stimmende Chemie zwischen Becker und ebenjenem Hauptsponsor Andreas Fehr sein.

Der Hauptsponsor

Fehr äußerte sich gestern. „Den FSC gab es früher ohne Willi Becker, und es wird ihn auch jetzt ohne ihn geben“, sagt Fehr. Er gewinnt dem Rücktritt fast noch Positives ab: „Im Klub haben sich vorher nicht viele engagiert. Und durch den Rücktritt werden es nicht viel weniger.“

Allerdings war der Unternehmer überrascht von Art und Zeitpunkt des Rücktritts. „Damit, wie er es jetzt publik gemacht hat, bin ich nicht so glücklich. Er hätte den Schritt in Ruhe auf der Jahreshauptversammlung im November tun können und nicht Knall auf Fall. Aber wir respektieren, dass er den Schlussstrich gezogen hat“, erklärt Fehr.

Sein Engagement bleibe auch nach Beckers Rückzug unverändert. „Ich agiere immer viel mit, auch ohne offizielles Amt, und werde den Verein weiter unterstützen. Zu dem, was ich zugesagt habe, stehe ich“, sagt Fehr.

Die Zukunft

Was der Abgang des umtriebigen Willi Becker für den Hessenligisten bedeutet, ist fraglich. Auf Megdi Tafoski, bisher 2. Vorsitzender, und Kassierer Frank Schreiber könnten zusätzliche Aufgaben warten. „Zunächst einmal tut es mir leid, dass Willi Becker aufhört. Wir haben gut zusammengearbeitet“, äußert sich der im Urlaub befindliche Tafoski. Nach seiner Rückkehr werde er mit Fehr und Schreiber beraten. Ob er selbst den Vorsitz anstreben wird, weiß er nicht: „Das müssen wir sehen. Ich habe immer gern im Hintergrund gearbeitet. Vielleicht gibt es ja auch jemanden von außen.“

Sorgen um die Zukunft des FSC macht er sich nicht. „Ich bin da guter Dinge. Und wer mich kennt weiß, dass ich immer einen Plan B habe“, erklärt Tafoski.