Kassel. Niederlagen für den FSC Lohfelden und den KSV Baunatal: Die heimischen Fußball-Hessenligisten mussten teils ärgerliche, teils deutliche Pleiten einstecken.

FSC Lohfelden

Das ist bitter: Der FSC Lohfelden hat das Gastspiel in Waldgirmes 0:1 verloren. Und der entscheidende Treffer durch Tolga Duran fiel in der 90. Minute. Maurice Fiolka sah in der 88. Minute die Gelb-Rote-Karte.

KSV Baunatal

Eine deutliche Niederlage gab es für den KSV Baunatal gegen Hadamar. Auswärts unterlag das Team von Trainer Tobias Nebe 1:4. Yuki Noguchi und Jann Bangert trafen für Hadamar jeweils doppelt. Maximilian Blahout gelang in der 81. Minute nur noch der Ehrentreffer.