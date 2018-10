Rolf Sattorov rettet dem KSV Baunatal einen Punkt

Baunatal. Der KSV Baunatal hat seine Serie in der Hessenliga fortgesetzt. Nach dem 1:1 gegen den FC Eddersheim ist die Mannschaft nun seit elf Partien ungeschlagen und verteidigte Tabellenplatz 3.

Am Samstagnachmittag wäre gegen den ambitionierten Aufsteiger, der am Mittwoch den Spitzenreiter FC Gießen besiegt hatte, aber weitaus mehr als ein Remis möglich gewesen. Wegen ihrer hochkarätigen Chancen, die die Baunataler in der ersten Halbzeit nicht nutzten, hätte der KSV bereits zur Pause führen müssen. So stand es aber zur Halbzeit lediglich 0:0. „Wir spielen eine sehr starke erste Halbzeit, aber da müssen wir auch die Tore machen“, sagte KSV-Coach Nebe.

In der zweiten Halbzeit schockte Turgay Akbulut, der beste Torjäger der Hessenliga, mit seinem 15. Saisontor die Gastgeber. Das 1:0 für die Gäste fiel in der 52. Minute. Aber die Baunataler fanden zu ihrer Linie zurück. Nach einem Foul an Rolf Sattorov gab es in der 64. Minute Strafstoß für den KSV. Der Gefoulte trat selbst an, aber scheiterte an FC-Torhüter Pero Miletic.

Auch den erneuten Nackenschlag steckten die Hausherren weg. Und wie. Maximilian Blahout flankte. Thomas Müller köpfte. Und Rolf Sattorov traf per Volleyschuss zum 1:1-Endstand (80.).