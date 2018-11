Schiedsrichter-Soll: KSV Hessen Kassel legt Einspruch ein

Das Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls allerdings damit noch zusätzlich zu bestrafen, dass man Punkte abzieht, ist für mich völliger Unsinn. So greift man politisch in die sportlichen Geschehnisse ein. Was kann ein Spieler oder Trainer eines Vereins (egal ob vom KSV oder von irgendwem anderen) dafür, dass gewisse organisatorische DInge nicht erledigt wurden? Das ist eine Bestrafung, die dringend abgeschafft gehört und zwar für alle Mannschaften.

Natürlich ist die Regelung totaler Schwachsinn. Ich kann verstehen, dass der HFV Strafe in Form von Geld von denen Vereinen einfordert, denn sonst bestünde für die Vereine überhaupt kein Anreiz sich um das Schiedrichtersoll zu kümmern. Nur sollte dieses Geld, das durch Strafzahlungen erwirtschaftet wird, vielleicht auch einfach mal investiert werden. Indem der HFV mit seinen Schiedrichterausbildern nämlich direkt in die Vereine geht und dort für die Schiedrichterei wirbt. Werbeveranstaltungen dafür macht auf Messen oder ähnlichem. Vom HFV wird immer gesagt, dass dies die Pflicht der Vereine sei. Ja, ist sie auch ein stückweit, aber zu ebenso großen Anteilen eben vom HFV selbst, denn die wollen einen funktionierenden Spielbetrieb und verlangen dafür recht hohe Gebühren. Grad bei den kleinen Vereinen kommt von diesem Geld aber nichts zurück...und das ist eine Schande.

Warum macht man nicht das was der HFV will: Abmelden von Jugendmannschaften. Dann hat man das Soll erfüllt und die Jugendarbeit eingestellt. Vielleicht wacht dann der Verband mal auf. So richtig glaube ich aber nicht daran. In den ganzen Jahren verdiente der Verband immer Hundertausende von Euro mit den Strafen. Da hat man kein Interesse dies zu ändern.