HNA-Yogasommer in Wolfhagen: Übungen für die innere Ruhe

Die Begeisterung ist ungebrochen: Knapp 90 Aktive kamen zur Auftaktveranstaltung des HNA-Yogasommers nach Wolfhagen. Wie im Vorjahr ist der Frauenanteil deutlich höher.

Ralf Klasen war einer von drei Männern, die am gestrigen Abend den Weg in die Bruchwiesen fanden. „Im vergangenen Jahr konnte ich leider nicht, diesmal wollte ich unbedingt dabei sein“, sagt der 55-Jährige. „Yoga sorgt für innere Stärke und ist ein guter Ausgleich zum Kraftsport“, so der Wolfhager, der dreimal wöchentlich ins Fitnessstudio geht. „Hier finde ich meine Ruhe.“ Ähnlicher Auffassung ist Ulrike Herrmann: „Nach einer Yogastunde fühle ich mich körperlich und geistig völlig locker. Yoga tut mir einfach gut, hält mich beweglicher.“

Nach einer kurzen Ansprache von Dieter Hahn, Inhaber von Lupus Sport Wolfhagen, legten Herrmann, Klasen und die anderen Teilnehmer unter Anleitung von Martina Metzger los. Bestimmend, kontrollierend und sachlich führte sie durch die einstündige Einheit. „Yoga kennt keine Kleidergrößen, auch das Alter spielt keine Rolle“, hofft die Fitnesstrainerin auf noch mehr Aktive.

Wer weiß, vielleicht sind beim nächsten Mal mehr als drei Männer dabei.

Die kostenlosen Einheiten finden dienstags und donnerstags (nicht an Feiertagen) jeweils von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Bei Regen fällt das Training aus.