Biathlon-Traumpaar gibt sich das Ja-Wort – nach 18 gemeinsamen Jahren

Von: Christoph Klaucke

Die ehemalige Weltklasse-Biathletin Karin Oberhofer und Italiens Nationaltrainer Alexander Inderst haben geheiratet. Die beiden sind seit 18 Jahren ein Traumpaar.

Ridnaun/Südtirol – Die Biathlon-Welt ist klein, heißt es so schön. Während einer Weltcup-Saison reisen die Nationalteams von Woche zu Woche in die verschiedensten Wintersport-Regionen. Meist sieht man also immer dieselben Gesichter. Während dieser Zeit entstehen enge Freundschaften und viele Athletinnen und Athleten finden sogar die Liebe ihres Lebens.

Karin Oberhofer Geboren: 3. November 1985 (Alter 37 Jahre), Brixen, Italien Ehemann: Alexander Inderst Kinder: Paul (6 Jahre) und Emma (4) Größter Erfolg: Bronze mit der Mixed-Staffel bei Olympia 2014

Wintersport-Traumpaar Oberhofer und Inderst lernen sich beim Biathlon lieben

Biathlon-Idol Karin Oberhofer hat ihren langjährigen Freund und Nationalteamtrainer Alexander Inderst geheiratet. © Imago

Die frühere Weltklasse-Biathletin Karin Oberhofer und Italiens Cheftrainer Alexander Inderst hat der Sport ebenfalls zusammengebracht, die beiden bilden seit 18 Jahren ein Biathlon-Traumpaar. Bereits einige Zeit zuvor haben sie sich über ihre Liebe zum Biathlon kennengelernt.

Jetzt haben sich Oberhofer und Inderst das Ja-Wort gegeben. Vergangenen Samstag fand im St.-Magdalena-Kirchlein in Ridnaun die Hochzeit statt. Anschließend wurde im engsten Familien- und Freundeskreis im heimatlichen Ridnauntal in Südtirol gefeiert – mit dabei natürlich die beiden gemeinsamen Kinder Paul (6 Jahre) und Emma (4).

Oberhofer hat ihre Biathlon-Karriere bereits im Jahr 2018 beendet, um sich um die Familie zu kümmern. Sohn Paul war damals zehn Monate alt, kurze Zeit später kam Tochter Emma zur Welt. Die 37-Jährige zählte zu aktiven Zeiten zur erweiterten Weltspitze. Ihr größter Erfolg war wohl die Bronzemedaille mit der italienischen Mixed-Staffel bei Olympia 2014 in Sotschi. Darüber hinaus holte Oberhofer zweimal WM-Bronze mit dem Team und einmal im Massenstart.

Ihr Ehemann Inderst war in der Loipe weniger erfolgreich, machte sich dafür einen Namen als Trainer. Der 45-jährige Ex-Biathlet war in verschiedenen Rollen und Funktionen tätig und ist seit einem Jahr als Cheftrainer für das italienische Nationalteam verantwortlich.

Biathlon-Star Karin Oberhofer und Nationaltrainer Alexander Inderst feiern Hochzeit

Die italienischen Biathlon-Stars müssen in der Vorbereitung auf die neue Saison nun eine Weile ohne Inderst auskommen, denn zunächst stehen Flitterwochen mit seiner Karin an. Auch in Norwegen wurde diesen Sommer geheiratet, der Biathlon-Star Johannes Dale feierte eine Traumhochzeit – seine Frau ist keine Unbekannte. (ck)