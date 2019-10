Höhlschen überragt bei 80:75-Erfolg der ACT-Basketballer

Wodnys Spielverständnis, Höhlschens Treffsicherheit und insgesamt elf Punktesammler: Diese Faktoren bescherten Basketball-Oberligist ACT Kassel einen 80:75 (31:36)-Heimsieg über die SKG Roßdorf.

Trainer Hüseyin Eser war zwar mit dem Ergebnis zufrieden, kritisierte aber den Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. „In den ersten 20 Minuten hat es meiner Mannschaft am Einsatzwillen gemangelt. Dadurch haben wir es dem Gegner zu leicht gemacht“, schimpfte der ACT-Trainer.

Was besonders auffiel: Die Gäste wurden bei ihren Distanzwürfen nicht gestört und sammelten dadurch zahlreiche Dreier. Auf der anderen Seite schlossen die Gastgeber so manchen Angriff unvorbereitet ab, obwohl das Zeitlimit noch lange nicht erreicht war. Besonders krass war die Kasseler Schwächephase zwischen der achten und 20. Minute. Die Südhessen machten dabei aus einem 7:16-Rückstand eine 36:31-Führung.

Nach der Pause drehte die ACT auf, und in der 33. Minute wurde aus dem 31:36-Rückstand eine 66:50-Führung. In dieser Zeit steigerte sich die Defensive, und die Korbjäger wurden immer treffsicherer. Neben Höhlschen gingen vor allem Heinrich Wiebe, Emre Kazmierczak, Manuel Meyer, Cedric Toth und Tim Schuster auf Punktejagd.

16 Punkte Vorsprung, sieben Minuten vor Schluss: Das klingt komfortabel, aber so manches Basketballspiel ist bei dieser Konstellation noch gedreht worden. Trotzdem ging die ACT in der Schlussphase so sorglos zu Werke, dass es fast noch spannend geworden wäre. Letztlich waren die Spieler und deren wenige Fans froh, dass die Roßdorfer Aufholjagd vom Schlusspfiff gestoppt wurde. In den letzten sieben Minuten hatte die ACT ihre Bemühungen in der Defensive eingestellt und noch 25 Punkte hinnehmen müssen.

ACT:Salkovic, Michelis 2, Wodny 3, Toth 11, Höhlschen 20, Tripp 2, Meyer 8, Ripke 1, Schuster 6, Kazmierczak 11, Wiebe 14, Eckardt 2