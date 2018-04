Holzer und Rieder in den NHL-Playoffs, Draisaitl, Greiss und Seidenberg raus

Korbinian Holzer und Tobias Rieder haben mit ihren Teams in der NHL den Sprung in die Playoffs geschafft und stehen der Nationalmannschaft für die Eishockey-WM vorerst nicht zur Verfügung.

Anaheim - Die deutschen Eishockey-Profis Korbinian Holzer und Tobias Rieder stehen mit ihren Teams in den Playoffs der nordamerikanischen NHL. Holzers Anaheim Ducks besiegten am Mittwoch (Ortszeit) die Minnesota Wild 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Der Tscheche Ondřej Kaše (57. Minute) und der Kanadier Andrew Cogliano (58.) entschieden mit ihren Toren in der Schlussphase die Partie. Die Ducks haben sich damit zum sechsten Mal nacheinander für die NHL-Endrunde qualifiziert. Verteidiger Holzer kam beim Ex-Meister allerdings erneut nicht zum Einsatz. Der 30-jährige Münchener stand zuletzt am 23. März auf dem Eis.

Tobias Rieder und die Los Angeles Kings profitierten derweil vom 4:3-Sieg der St. Louis Blues gegen die Chicago Blackhawks. Dadurch ist Rieders Team die Playoff-Qualifikation per Wildcard nicht mehr zu nehmen. Bereits sicher war die Playoff-Teilnahme der Washington Capitals mit Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer sowie der Pittsburgh Penguins, für die Tom Kühnhackl spielt.

Nicht dabei sind Stürmerstar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sowie Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger-Routinier Dennis Seidenberg mit den New York Islanders. Das Trio würde damit für die WM im Mai in Dänemark zur Verfügung stehen (Eishockey-WM 2018 in Dänemark: Das ist der Spielplan).

dpa