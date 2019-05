Homosexualität und Homophobie im Sport: Noch immer ein Tabu

Vor fünf Jahren outete sich mit Thomas Hitzlsperger erstmals ein deutscher Profi-Fußballer – auch wenn der heute 37-Jährige seine Karriere da schon beendet hatte. Das sorgte für Schlagzeilen. Klar, der Ex-Nationalspieler war eben der Erste. Dennoch: Dass es auch im hoch bezahlten Fußball Männer gibt, die Männer lieben, ist keine Überraschung.

Allein dies zuzugeben, hatte sich bis dahin niemand getraut. Die Gesellschaft ist mittlerweile schon einen Schritt weiter – im Sport und insbesondere im Fußball ist das Thema Homosexualität immer noch ein Tabu. Homophobe Äußerungen auf den Plätzen gehören dagegen häufig dazu. Es bleibt viel Arbeit für Vereine und Verbände, damit sich das ändert.

Wir haben das zum Anlass genommen und uns mit diesem Thema eingehender beschäftigt. Im Mittelpunkt steht dabei der Fußball, aber auch der Handball wird betrachtet. Diese Seite ist der Auftakt einer Themenwoche mit dem Fokus auf Homosexualität und Homophobie im Sport. Wir beginnen im internationalen Sport – mit einem Blick auf Stars, die den Schritt des Outings gewagt haben. Zudem versuchen wir zu ergründen, warum das Wort „schwul“ überhaupt als Beleidigung missbraucht wird.

Es gibt nicht viele Outings bekannter Profisportler – aber es gibt sie. Die Namen sind teilweise bekannt, teilweise sind es eher die Geschichten, die bewegen. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt:

Der Engländer Justin Fashanu war 1990 der erste aktive Fußball-Profi, der sich outete. Was folgte, war eine regelrechte Hetzjagd auf den Stürmer. Die Folge: 1998 erhängte sich Fashanu im Alter von 37 Jahren in einer Garage.

Auch die deutsche Degenfechterin Imke Duplitzer bekannte sich zu ihrer Liebe zu Frauen. Die Vizeweltmeisterin und zweifache Europameisterin outete sich 2002 auf ihrer Homepage. Sie begründete diesen Schritt damit, sie wolle sich vom ständigen Zwang zu lügen, befreien.

Anfang des Jahres sorgte die Aussage von US-Basketballer Andrew Wiggins für einen kleinen Skandal. Über Dennis Schröder, deutscher Profi, der für Oklahoma City Thunder spielt, sagte er: „Er hat sich einfach schwul verhalten.“ Als Erklärung legte er nach: „Er hat sich ohne Grund verrückt benommen.“

+ Dr. Sina Lautenschläger, Sprachwissenschaftlerin © privat

Ein Fall, der zeigt, wie das Wort „schwul“ in der Gesellschaft gebraucht wird – es hat häufig eine negative Konnotation. Dabei beschreibt es eigentlich nur eine sexuelle Neigung. Warum ist das so? Diese Frage haben wir Dr. Sina Lautenschläger gestellt, die für die Universität Kassel arbeitet und ihr Fachgebiet in der Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte hat. Lautenschläger über ...