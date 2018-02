Horror-Sturz bei Weltcup in Garmisch: Wiles mit schweren Verletzungen

Jacqueline Wiles zog sich in Garmisch-Partenkirchen eine schwere Verletzung zu.

Jacqueline Wiles hat sich bei ihrem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen schwere Verletzungen zugezogen und fällt für die Olympischen Winterspiele aus.

Garmisch-Partenkirchen - Die Amerikanerin (25) erlitt einen Kreuzbandriss, einen Wadenbeinbruch und einen Bruch des Schienbeinkopfes.

Eine entsprechende Diagnose stellte Unfallchirurg Christoph Mössmer am Samstag im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Wiles gehe es abgesehen von ihren Verletzungen gut, sie werde aber zunächst einer Schmerztherapie unterzogen. Bei gutem Verlauf soll sie am Sonntag zurück in die USA reisen können.

Get well soon, Jacqueline #Wiles! (Den Sturz zeigen wir nicht.) pic.twitter.com/pcYkWBNTKC — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 3. Februar 2018

Der Sturz hatte den 80. Weltcup-Sieg von Speed Queen Lindsey Vonn überschattet. "Ich kann mich nicht hundertprozentig freuen", sagte Vonn, deren Schützling Wiles ist. Als dem Talent im Winter 2015/16 das Geld ausging und sie aus dem Team zu fliegen drohte, sprang Vonn mit ihrer Stiftung ein. Bei der Abfahrt vor zwei Wochen in Cortina d'Ampezzo war Wiles als Dritte zum zweiten Mal auf ein Weltcup-Podest gefahren.

Lesen Sie dazu auch: Vonn bei 80. Weltcup-Sieg zwischen Freude und Trauer

Das könnte Sie auch auch interessieren: „Es geht um die Zukunft des Sports“ - Neureuther nimmt Olympia-Teilnehmer in die Pflicht

sid