Hottenrott am Start gestürzt

Halbmarathon in Hamburg

Hamburg. Rückschlag für die Kasseler Läuferin Laura Hottenrott. Die 26-Jährige, die für den TV Wattenscheid startet, ist am Sonntag beim Hamburger Halbmarathon wenige Meter nach dem Start gestürzt und musste mit Prellungen am Knie und an der Hüfte aufgeben.