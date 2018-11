Bei den Vipers fehlt Annika Busch gegen Favorit Metzingen

Heimspiel für Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen

+ © Foto: malafo/ nh Ist nach dem Ausfall von Rechtsaußen Annika Busch besonders gefordert: Die Bad Wildungerin Anna Frankova (links), die hier der Göppingerin Johanna Schindler enteilt ist. © Foto: malafo/ nh

Bad Wildungen. Nach den zwei Heimniederlagen gegen Frisch Auf Göppingen (21:24) und Bayer Leverkusen (23:27) wartet auf die HSG Bad Wildungen am Mittwoch (19.30 Uhr) bei ihrer dritten Partie in Folge in der heimischen Ense-Halle mit der TuS Metzingen eine ungleich schwierigere Aufgabe.