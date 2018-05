Der größte Erfolg der Vipers: Teilnahme am Final Four

Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen

+ © Foto: malafo Auf ihre Qualitäten hoffen die Bad Wildungerinnen: Torfrau Manuela Brütsch (rechts), hier beim Siebenmeterduell gegen Oldenburgs Nationalspielerin Angie Geschke. © Foto: malafo

Bad Wildungen. Die Bad Wildunger Handball-Fans fiebern dem Pfingstwochenende entgegen. Denn die Vipers, der heimische Frauen-Bundesligist, bestreiteten am Samstag ab 15 Uhr beim Final Four in der Stuttgarter Porsche-Arena das erste Pokal-Halbfinale gegen den VfL Oldenburg.