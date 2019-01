Großer Kampf der Vipers gegen Thüringen nicht belohnt

HSG Bad Wildungen unterliegt dem Meister mit 28:31

+ © Foto: malafo Kaum zu stoppen: Die mit zehn Toren überragende Bad Wildungerin Romy Bachmann-Morf (Mitte) wird von den Thüringerinnen Nina Müller (links) und Lydia Jakubisova attackiert. © Foto: malafo

Bad Wildungen - Einen großen Kampf lieferten die Vipers in der Handball-Bundesliga gegen den Thüringer HC: Am Ende setzte sich aber der Meister mit 31:28 in Bad Wildungen durch.