Vipers wollen Platz neun mit Sieg über Nellingen festigen

Bad Wildungen. „Das Spiel gegen Nellingen wollen und müssen wir unbedingt gewinnen“, sagt Bad Wildungens Tessa Bremmer vor der morgigen Partie (19 Uhr, Ense-Halle) gegen den TV in der Handball-Bundesliga der Frauen.

Nach langer Zeit gehen die Vipers dabei erstmals wieder als Favorit in eine Begegnung, da die Gäste als Tabellenschlusslicht anreisen. Dagegen will die HSG den gerade erst durch den 35:33-Erfolg über den VfL Oldenburg eroberten neunten Platz am Samstag verteidigen. Gegen die Schwäbinnen, die sich am Saisonende aus finanziellen Gründen in die 3. Liga zurückziehen werden und somit bereits als erster Absteiger feststehen, muss Bremmer neben den Langzeitverletzten Lisa-Marie Preis, Maxime Struijs, Annika Busch und Laura Vasilescu auch weiterhin auf die Schweizer Rückraumspielerin Romy Bachmann-Morf, die immer noch Wadenprobleme plagen, verzichten. „Romy wird noch nicht spielen können“, sagt die Niederländerin, die aber davon ausgeht, wie schon gegen Oldenburg, wieder auf die tschechische Rechtsaußen Anna Frankova zurückgreifen zu können.