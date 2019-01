26:19 - Bad Wildunger Vipers verschaffen sich Luft im Tabellenkeller 

Die HSG Bad Wildungen hat sich Luft im Abstiegskampf in der Frauenhandball-Bundesliga verschafft. Gegen Bensheim/Auerbach siegte die Mannschaft von Tessa Bremmer mit 26:19 (10:10).

Die Vipers weisen als Tabellenneunter nunmehr vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf, auf dem Gegner Bensheim liegt.

Vor 1100 Zuschauern in der vollbesetzten Ense-Halle verlief die Partie zwischen den Nord-und Südhessinnen bis zum 16:15 (43.) ausgeglichen, bevor die Vipers vor ihren begeisternden Fans mit einem 9:0-Lauf zum 25:15 (56.) innerhalb von 13 Minuten alles klar machten und der Vorletzte erst beim 16:25 in der 57. Minute seine 14-minütige Torflaute beendete. Beim 13:13 (37.) hatte das Team von Gäste-Trainerin Heike Ahlgrimm, das nur beim 1:0 (1.), 2:1 (2.) und 11:10 (31.) geführt hatte, in der kampfbetonten Partie letztmals ausgeglichen.

Gestützt auf Torfrau Manuela Brütsch und Spielmacherin Laura Vasilescu hatten die Südwaldeckerinnen zwischenzeitlich bereits mit 8:5 (18.) und 9:6 (19.) in Führung gelegen. Bei den Vipers waren neben Vasilescu (sechs Tore), Kreisläuferin Annika Ingenpaß, die sieben Treffer, davon vier durch Siebenmeter erzielte, sowie Romy Bachmann-Morf (5) die besten Werferinnnen, während bei Bensheim/Auerbach Carolin Schmele (6/4) am besten traf.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagte HSG-Trainerin Bremmer nach dem unerwartet klaren Sieg. (jh)