Bad Wildunger Vipers reisen zu Borussia Dortmund

Bad Wildungen. Die Handballerinnen der HSG Bad Wildungen hoffen beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Dortmund am Samstag auf wichtige Punkte im Abstiegskampf.

„In Dortmund wird es sehr schwer werden für uns zu punkten, obwohl wir gegen die Borussia meist recht gute Spiele gemacht haben“, sagt Tessa Bremmer vor dem Spiel (19.30 Uhr) beim Vierten. „Aber wenn wir an die Leistung wie beim 18:23 gegen Bietigheim anknüpfen und vielleicht noch auf Romy Bachmann-Morf zurückgreifen können, sieht es gar nicht so schlecht für uns aus“, fügt die Bad Wildunger Handballtrainerin zugleich an.

Der Einsatz der Schweizer Nationalspielerin, die zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausfiel, wird sich erst kurzfristig entscheiden. In Anbetracht der folgenden eminent wichtigen Partie am übernächsten Samstag (19 Uhr) gegen Erstligaschlusslicht SV Union Halle-Neustadt dürften die Südwaldeckerinnen aber kein Risiko eingehen.