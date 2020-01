Vipers mit Heusdens als Kreisläuferin zum Auswärtssieg in Oldenburg 

Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen gelingt die Überraschung:

Jana Scheib (Zweite von rechts), die von der Oldenburgerin Kathrin Pichelmeier (rechts) bedrängt wird, passt auf Kreisläuferin Sabine Heusdens (links), die von Malene Staal attackiert wird.

Die Handballerinnen der HSG Bad Wildungen haben ihre Misserfolgsserie in der Bundesliga am Mittwoch mit einem Auswärtssieg in Oldenburg eindrucksvoll gestoppt.