Vanessa Plümer und Marieke Blase bleiben Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen treu

Spielerinnen verlängern bei den Vipers

+ © malafo Bleibt der HSG Bad Wildungen erhalten: Vanessa Plümer © malafo

Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen Vipers meldete zum Saisonabschluss noch zwei Vertragsabschlüsse: Sowohl Vanessa Plümer als auch Marieke Blase haben ihren auslaufenden Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert.

Bad Wildungen - Die Vertragsverlängerung mit Vanessa Plümer und Marieke Blase teilte der Verein am Sonntag mit. Damit sei die Kaderplanung der kommenden Saison beendet.

Mit der Verlängerung von Vanessa Plümer setzen die Verantwortlichen der HSG auch in der kommenden Spielzeit auf der rechten Außenbahn auf das gleiche Duo: Kira Schnack und die 20-jährige Plümer. Die 1,70 m große Rechtsaußen kam 2019 vom Frankfurter HC zu den Vipers und hatte durch ihre Schulterverletzung keinen einfachen Start bei den Nordhessinnen. Sie habe sich trotzdem gut entwickelt und sich Stück für Stück das Vertrauen von Trainerin Tessa Bremmer erarbeitet. Taktisch und technisch sowie im athletischen Bereich habe sie deutliche Schritte nach vorne gemacht, attestiert die Trainerin.

Plümer solle auch in Zukunft auf der rechten Außenbahn für wichtige Tore sorgen. Trotz einiger anderer Angebote hat sich „Plümi“ noch einmal für die Vipers entschieden. Bremmer: „Ich verspreche mir noch sehr viel von Plümi, schön dass sie uns erhalten bleibt.“

Sechste Spielzeit bei Vipers

Auch Marieke Blase hat sich dafür entschieden, für mindestens eine weitere Spielzeit eine Viper zu bleiben. Sie ist der Pechvogel in Bremmer Kader, denn sie wurde mittlerweile von vielen Verletzungen geplagt. Die jüngst zu Ende gegangenen Saison konnte die Rückraumspielerin aber nahezu verletzungsfrei durchspielen und sie wird in der nächsten Saison in ihre sechste Spielzeit bei den Vipers aus der Badestadt gehen.

„Marieke hat sich trotz ihrer Verletzungen immer wieder zurückgekämpft“, lobt Bremmer. „Sie hat nicht nur menschlich schon über Jahre eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft eingenommen, auch sportlich nimmt sie Schritt für Schritt eine immer wichtigere Position ein“, kommentiert die Trainerin, warum es auch zu dieser Vertragsverlängerung gekommen ist.

Die Vipers haben fünf neue Spielerinnen verpflichtet: Verena Oßwald (Aalborg), Anika Hampel (Mainz) Leonie Patorra (Bietigheim), Julie Hafner (Dortmund II) und Jolina Hunstock (Thüringen). red