Vipers belegen Rang zwei beim Viererturnier um den Saale-Cup

Bad Wildungens Trainerin Tessa Bremmer rügt Rückschritte

+ © Foto: malafo Attackiert: Die Bad Wildungerin Erika Rajnohova (Mitte), die hier von Ex-Viper Sarah von Gulik (links) und Lisa Friedberger (Bensheim/Auerbach) attackiert wird, wurde mit der HSG beim Turnier in Halle Zweite. © Foto: malafo

Halle. „Wir haben nicht an unsere gute Form beim Turniersieg in Fritzlar anknüpfen können, sondern Rück- statt Fortschritte gemacht“, ärgerte sich Bad Wildungens Trainerin Tessa Bremmer nach Platz zwei beim Viererturnier um den Saale-Cup in Halle.