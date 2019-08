Vipers feiern Saisoneröffnung mit Testspiel gegen SG Kirchhof

Handball-Bundesligist der Frauen lädt am Samstag, 3. August, ein:

Und hoch: Große Sprünge wollen die Bad Wildunger Handballerinnen, wie hier Alina Otto (vorne) im Trainingslager in Egmond aan Zee, in der nächsten Saison machen.

Bad Wildungen - Nach vier Wochen intensiver Vorbereitung steht am Samstag, 3. August, der erste öffentliche Auftritt der HSG Bad Wildungen in der neuen Runde mit der Saisoneröffnung (15 Uhr) an der Ense-Halle auf dem Programm.