Vipers haben gegen Spitzenreiter Bietigheim nichts zu verlieren

HSG Bad Wildungen erwartet zuhause den Tabellenführer

+ © Foto: malafo Erwartet viel Arbeit gegen Bietigheim: Bad Wildungens Torfrau Anne Bocka (rechts), die hier in einem Test gegen Blomberg-Lippe einen Siebenmeter von Angela Steenbakkers abzuwehren versucht. © Foto: malafo

Bad Wildungen. Der Spitzenreiter kommt: Am Samstag (Anwurf 19 Uhr in der Ense-Halle) erwarten die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bad Wildungen die SG BBM Bietigheim in heimischer Halle.