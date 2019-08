Vipers hoffen auf eine gute Vorstellung im Testspiel gegen Französinnen

Bad Wildungen. Interessantes Testspiel von Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen: Gegner am Mittwoch, 21. August, in der heimischen Ense-Halle ist ein französischer Erstligist.

Gegen den französischen Erstligisten Bourg de Péage Drome bestreiten die Handballerinnen der HSG Bad Wildungen ihr letztes Testspiel in der Ense-Halle vor dem Erstligaauftakt am 7. September gegen den Buxtehuder SV. „In unserem letzten Test in eigener Halle vor dem Start wollen wir uns natürlich gut präsentieren“, sagt Trainerin Tessa Bremmer vor der Begegnung am Mittwoch (21.8.) ab 18.30 Uhr.

Zudem möchte die Mannschaft um Kapitänin Manuela Brütsch für den schwachen Auftritt am vergangenen Samstag beim Saale-Cup in Halle Wiedergutmachung leisten. „Vielleicht war der Dämpfer dort nach unserem überzeugenden Turniersieg in Fritzlar mit Siegen über Bensheim und Blomberg gar nicht so schlecht und kam zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt sind wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt, als wenn alles super gelaufen wäre“, sagt Bremmer.

Die Trainerin hat festgestellt: „Uns fehlt noch die Konstanz.“ Bremmer hofft, dass ihre Mannschaft gegen „die ambitionierten Französinnen nach dem Rückschritt in Halle wieder Fortschritte macht.

Bourg de Péage Drome schaffte 2017 den Aufstieg in die höchste französische Spielklasse und strebt nach dem elften und vorletzten Platz in der vergangenen Runde für diese Saison einen Rang im oberen Mittelfeld an. Hierfür wurde die Mannschaft durch fünf Spielerinnen verstärkt. Ein bekanntes Gesicht ist die Niederländerin Kristy Zimmerman. Die Ex-Göppingerin hütete in der vergangenen Saison noch das Tor bei Pokalsieger Thüringer HC.

Zum Team von Trainer Camille Comte gehören auch die schwedische Nationalhalblinke und die brasilianische Ex-Weltmeisterin von 2013 Deonise Cavaleiro.

Bei den Vipers ist noch der Einsatz von Kreisläuferin Annika Ingenpaß (Patellasehnenprobleme) fraglich, sodass wohl die gelernte Halblinke Sabine Heusdens wie schon in Halle für Entlastung der verbliebenen Kreisläuferin Maxi Mühlner sorgen muss, während die gelernten Spielmacherinnen Erika Rajnohova, Maria Ines Da Silva Pereira und die Halblinke Marieke Blase Alternativen für die Halbrechte Jana Scheib sind.