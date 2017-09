Vipers mit Schlüsselspielerin einig: "Noukie" bleibt bis 2019

Bad Wildungen. Vertragsverlängerung bei den Vipers: Am Freitag vermeldete der Handball-Bundesligist der Frauen, frühzeitig den Vertrag mit Rückraumspielerin Anouk Nieuwenweg um ein weiteres Jahr bis 2019 verlängert zu haben. Danach besteht mit der Schlüsselspielerin aus Holland sogar eine Option für eine weitere Spielzeit.

„Wir sind sehr froh, dass Anouk sich entschieden hat, länger bei uns zu bleiben. Es ist unglaublich, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat“, sagte Trainerin Tessa Bremmer.

Die sympathische Holländerin, die am Mittwoch für die holländische A-Nationalmannschaft zum Auftakt der EM-Qualifikation am 27. September gegen Weißrussland und am 1. Oktober im Kosovo nominiert wurde, besetzt eine Schlüsselrolle im Kader von Tessa Bremmer. Vor zwei Jahren wechselte Anouk aus Holland von E&O Emmen in die Badestadt. Die damals 19-Jährige entwickelte sich schnell zu einer Stütze des Teams im rechten Rückraum.

„Ich bin sehr froh, dass ich noch länger in Bad Wildungen bleiben kann, da ich mich hier sehr wohlfühle. Das Umfeld und auch das Klima in der Mannschaft stimmen einfach“, sagte Nieuwenweg. Die Holländerin wird in Mannschaftskreisen auch "Noukie" genannt, in Bad Wildungen ist sie zu einer echten Identifikationsfigur geworden.

