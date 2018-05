Vipers sichern sich mit 28:28-Remis in Nellingen Platz zehn

Nellingen. Nach einem umkämpften Spiel hat sich die HSG Bad Wildungen im Saisonfinale beim direkten Verfolger, dem TV Nellingen, mit einem 28:28 (16:13)-Remis den zehnten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga der Frauen gesichert.

Vor 360 Zuschauern in der Sporthalle Ostfildern verlief die Partie nach zähem Beginn bis zum 11:9 nach 20 Minuten für die Vipers sehr ausgeglichen. Nach dem 12:12 (26.) und dem 15:12 in der 27. Minute für die HSG ging Bad Wildungen mit einer 16:13-Führung in die Pause.

Die HSG startete mit hohem Tempo in die zweite Hälfte und baute die Führung auf 18:14 (32.) und (22:17, 38.) aus und lag auch nach 42 Minuten noch mit 23:18 in Front, bevor Nellingen auf zwei Tore, 21:23 (46.) verkürzte. Nach dem 25:22 (49.) erzielte der TV gleich viermal den Anschlusstreffer, 24:25 (51.), 25:26 (54.), 26:27 (55.), und 27:28 (57.), bevor Annika Blanke noch das 28:28 gelang.

Bei den Südwaldeckerinnen waren Rückraumspielerin Sabine Heusdens (sieben Tore, davon fünf durch Siebenmeter), Linksaußen Miranda Schmidt-Robben (4) und die Halbrechte Anouk Nieuwenweg (4) die besten Werferinnen, während bei den Gastgeberinnen Louisa Wolf (7/1), Annika Blanke (6) und Roxana-Alina Ioneac (5) sowie Lena Sophia Degenhardt (4) am erfolgreichsten waren. (jh)