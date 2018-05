Vipers sind in Stuttgart angekommen: Training bei Hähnchenduft

HSG Bad Wildungen vor dem Final Four:

+ © Foto: malafo Einfühlsame Trainingsbeobachterin: die Wildunger Trainerin Tessa Bremmer in der Stuttgarter Porsche-Arena. © Foto: malafo

Stuttgart. Die Vipers sind in Stuttgart angekommen: Der heimische Handball-Bundesligist trainierte am Freitagnachmittag in der Porsche-Arena und schnupperte erste Pokalatmosphäre.