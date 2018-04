Vipers stecken in einer großen Krise

800 Zuschauer sehen HSG Bad Wildungen

+ © Foto: malafo Augen zu und durch: Die Bad Wildungerin Sabine Heusdens (rechts) wird von der Blombergerin Alicia Stolle attackiert. © Foto: malafo

Bad Wildungen. Die HSG Bad Wildungen blieb auch im sechsten Spiel in Folge sieglos. Gegen die fünftplatzierte HSG Blomberg-Lippe verloren die Vipers am Samstag mit 20:29 (10:17) und sind in der Tabelle weiter Zehnter.