Vipers-Trainerin Bremmer fordert gegen Rödertal deutliche Leistungssteigerung

+ Das Tor im Blick: Die Bad Wildungerin Mariel Beugels (links) beim Sprungwurf gegen die Nellingerin Roxana-Alina Ioneac. Foto: malafo

Bad Wildungen. Nach der in der Höhe peinlichen 22:37-Pleite am vergangenen Samstag bei Pokalsieger Buxtehude SV erwartet Tessa Bremmer, Trainerin des Handball-Erstligisten HSG Bad Wildungen, von ihrer Mannschaft am Samstag (19 Uhr, Ense-Halle) gegen den HC Rödertal „eine Wiedergutmachung“.