Vipers überzeugen im letzten Testspiel gegen schwedischen Meister

Bad Wildungen. Test verloren, aber eine gute Leistung gezeigt: So lautet das Fazit bei den Handballerinnen der HSG Bad Wildungen. Gegen den schwedischen Meister Höör unterlagen die Vipers mit 23:25 (9:14), die Vorstellung war aber ordentlich.

Im letzten Test vor dem Saisonstart in zehn Tagen in Bensheim konnten die Vipers ihren kompletten Kader aufbieten. Auch Laura Vasilescu, am Dienstag beim Test gegen den Thüringer HC noch wegen Knieproblemen geschont, war mit von der Partie.

Und die Vipers boten eine ordentliche Leistung. Das Spiel blieb bis zum Ende auf Augenhöhe. Zwar legte Höör wieder eine zwei-Tore-Führung vor (20:22, 50.), aber die Vipers hielten den Anschluss. Am Ende stand zwar eine 23:25-Niederlage, Bremmers Ziel, mit einem guten Gefühl aus dem Spiel zu gehen, war aber erreicht. Deshalb lobte Bremmer ihr Team. „Alle haben ihre Sache gut gemacht.“

Tore für Bad Wildungen: Heusdens 3/1, Haggerty 5, Nieuwenweg 2/1, Frankova 1, Schmidt-Robben 2, Bachmann 3, Vasilescu 5, Preis 2.

