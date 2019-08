Vipers verspielen Führung und spielen Remis gegen Französinnen

Bad Wildungen. Unentschieden 30:30 endete das Testspiel von Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen gegen den französischen Klub Bourg de Péage Drome.

Obwohl die HSG Bad Wildungen beim 30:30 (18:15) gegen den französischen Erstligisten Bourg de Péage Drome eine 26:21-Führung (47.) noch verspielte, war Trainerin Tessa Bremmer mit dem Test zufrieden. „Wir haben mit viel Tempo gespielt und gute Phasen gehabt“, bilanzierte die Niederländerin nach der umkämpften Partie. Vor nur 130 Zuschauern standen bei den Vipers Spielmacherin Maxime Struijs, die als Vorlagengeberin glänzte, Linksaußen Anna-Maria Spielvogel und Maxi Mühlner am Kreis auf den besonders umkämpften Positionen in der Anfangsformation.

Nach dem 3:3 (4.) setzten sich die Bad Wildungerinnen durch einen Dreierpack der Halblinken Sabine Heusdens auf 6:3 ab (9.), bevor Heusdens, Spielvogel und die quicklebendige Rechtsaußen Anna Frankova auf 9:4 (10.) erhöhten und Gästetrainer Camille Comte seine erste Auszeit nahm.

Ab der 14. Minute wechselte dann auch Bremmer durch. Nachdem die Gäste auf 7:9 (16.) verkürzt hatten, traf die eingewechselte Kreisläuferin Annika Ingenpaß nach Pass der ebenfalls von der Bank gekommenen Marieke Blase zum 11:7 (18.). Wie Struijs glänzte auch die für Jana Scheib auf halbrechts eingesetzte Ex-Thüringerin als Anspielerin bei der HSG. Diese setzte immer wieder auf ihr Tempospiel, auch weil im Positionsangriff teilweise die Durchschlagskraft fehlte. Dadurch konnten die Französinnen auf 10:12 (22.) verkürzen, wobei die Südwaldeckerinnen aber weiter das Spiel bestimmten, 16:12 (28.) und ihre gute Frühform demonstrierten. Überraschend hatte Bremmer die junge Spielmacherin Erika Rajnohova in der Abwehr auch im Innenblock eingesetzt, wo sich die Slowakin ordentlich schlug.

Nach dem 19:15 (31.) durch die nun im linken Rückraum spielende Blase lief bei den Vipers erst einmal nichts mehr zusammen, sodass der Gast beim 19:19 (36.) ausglich. Angeführt von der auch auf den Halbpositionen eingesetzten Regisseurin Maria Ines Da Silva Pereira konterte die HSG, 22:19 (41.), 25:20 (45.). In der 4:2-Abwehr erwies sich die Portugiesin dabei auf der Spitze als stark. Nach dem 26:21 (47.) riss bei der HSG völlig der Faden und Drome ging nach dem 27:27 (54.) sogar 32 Sekunden vor Schluss mit 29:28 in Führung. Doch per Siebenmeter gelang Blase 19 Sekunden vor Schluss noch der 30:30-Ausgleich.