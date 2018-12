Weihnachten vorbei: Bei den Vipers ist jetzt Disziplin gefragt

Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen tritt in Oldenburg an

+ © Malafo Fallwurf: Nicht abtauchen wollen die Bad Wildunger Erstligahandballerinnen um Mariel Beugels (Mitte) heute in Oldenburg, die hier vergeblich versucht, Metzingens Torfrau Jesse van de Polder (rechts) zu bezwingen, nachdem sie Nationalspielerin Maren Weigel versetzt hat. © Malafo

Bad Wildungen. In sieben Begegnungen gewann die HSG Bad Wildungen gegen den VfL Oldenburg nicht mehr. Dennoch hofft Trainerin Tessa Bremmer, dass diese Serie am Donnerstag nach Weihnachten (18 Uhr, EWE-Arena) in der 1. Handball-Bundesliga nach der Pause mit der Europameisterschaft endet.