Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen ohne Zuschauer gegen Buxtehude

Handball-Frauen: Vipers wollen Wiedergutmachung für jüngste desolate Niederlage leisten

+ © Matthias Lange Zupackende Abwehr: So wie hier Larissa Platen, Maria Ines Da Silva Pereira und Annika Ingenpaß (von links) gegen die Oldenburgerinnen Kathrin Pichlmeier und Marie Steffen (von links) müssen die Bad Wildungerinnen vor Torfrau Manuela Brütsch wohl auch gegen den Buxtehuder agieren, um erfolgreich zu sein. © Matthias Lange

Die HSG Bad Wildungen erwartet in der Handball-Bundesliga am Samstag, 24. Oktober, den Buxtehuder SV. Wegen steigender Coronafälle sind Zuschauer aber dieses Mal ausgeschlossen in der Ensehalle.