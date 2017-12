Wildunger Vipers wollen in Blomberg eine Reaktion zeigen

Das Tor im Blick: So frei wie hier beim 30:22 gegen Neckarsulm und Luisa Gerber (links) hofft die Bad Wildunger Außen Anna-Maria Spielvogel (Mitte) auch in Blomberg zum Wurf zu kommen. Rechts ihre Teamkollegin Sabine Heusdens. Foto: malafo/ nh

Bad Wildungen. Letztes Spiel des Jahres für den heimischen Handball-Bundesligisten HSG Bad Wildungen, und die Vipers und ihre Trainerin Tessa Bremmer haben ein klares Ziel: "Zwei Punkte mitnehmen, zumal wir im Januar gegen die Topteams Thüringen und Bietigheim antreten müssen.“

„Das Spiel in Oldenburg war schon peinlich. Das kann man nicht anders sagen“, sagt Tessa Bremmer über die 25:33-Klatsche am vergangenen Samstag beim VfL. Die Trainerin erwartet „eine Reaktion“ und damit auch eine Wiedergutmachung ihrer Mannschaft an diesem Samstag (16.30 Uhr, Ulmenhalle) in Blomberg. „Wir haben gesagt, dass wir ins Mittelfeld wollen. Um das zu erreichen, müssen wir am Samstag punkten, nachdem wir in Leverkusen und Oldenburg Zähler liegen gelassen haben“, sagt Bremmer.

Derzeit steht ihre Mannschaft direkt vor den Lipperinnen auf dem neunten Platz, den die Südwaldeckerinnen auch als Zielsetzung für diese Saison ausgegeben haben. „Wir haben eine gute Chance in Blomberg zu punkten“, ist Bremmer überzeugt. Dazu sei aber eine andere Einstellung als in Oldenburg nötig, „wo viele Spielerinnen einen schlechten Tag hatten“ und sie für Kreisläuferin Tamara Haggerty, die nach einem Trauerfall in der Familie Trainingsrückstand hatte, überraschend schnell Sabine Heusdens am Kreis agieren ließ.

Ihre Stammformation, bei der nur fraglich ist, ob wie in Oldenburg Rinka Duijndam oder die Schweizerin Manuela Brütsch im Tor beginnen werden, will Bremmer in Lippe zunächst auf das Handball-Feld schicken.

So muss auch Außen Anna-Maria Spielvogel, die in Oldenburg für die, so Bremmer, schwachen Miranda Schmidt-Robben (Linksaußen) und für Rechtsaußen Anna Frankova zum Einsatz gekommen war, und „ihre Sache gut gemacht hat“, erst einmal auf ihren Einsatz warten. Auf die in Oldenburg erkrankt fehlende Linksaußen Sina Ritter kann Bremmer wieder zurückgreifen. „Blomberg zeichnet sich durch seinen Kampf- und Mannschaftsgeist aus“, sagt Bremmer.

